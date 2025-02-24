Дудаков: Война с Россией одними ресурсами Европы быстро закончится выходом ВС РФ на польско-венгерскую границу
У Европы нет таких ресурсов, военной промышленности и запасов в арсеналах, чтобы справиться с Россией без помощи США. Война Украины на средства ЕС быстро завершится выходом российской армии к западным границам, и переговоры заиграют другими красками.
Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил политолог-американист Малек Дудаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У американцев рычаги давления остаются. Они могут перекрыть полностью транши, могут отключить Украину от «Старлинков», могут много всего плохого сделать Украине. Ну, у них (европейцев, – прим.) нет такой спутниковой группировки, например, у них арсеналы пустые, во Франции бюджетный кризис, в Британии бюджетный кризис, в Германии бесконечный парламентский кризис.
Могу пересчитать каждую из этих стран – у них нет ни военной, ни финансовой, ни разведывательной возможности заместить всё то, что делают американцы на Украине… У них тоже арсеналы уже истощились за эти несколько лет по некоторым направлениям, особенно типа снарядов, ракет, особенно ракеты АТАКМС, но даже речь уже идёт о том, что проявляется нехватка картриджей для систем «Хаймарс».
С артиллерией прям очень большие проблемы, причем производство артиллерии в Америке тоже развалено, и сейчас мы слышим о том, что американцы думают либо в Корее, либо в Германии закупать новые гаубицы, с бронетехникой, ну, там есть вопросы.
Смысл в том, что у американцев тоже не идеально, но в сравнении с Европой, конечно, гораздо лучше. Поэтому у Европы нет возможностей вести войну с Россией без участия Соединенных Штатов. Они могут вести, но это быстро закончится коллапсом Украины, выходом России к польско-венгерско-словацкой границе и там уже переговоры пойдут на другом совсем уровне с нашими уважаемыми коллегами из Европы», – заключил Дудаков.
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