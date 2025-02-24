Дудаков: Война с Россией одними ресурсами Европы быстро закончится выходом ВС РФ на польско-венгерскую границу

У Европы нет таких ресурсов, военной промышленности и запасов в арсеналах, чтобы справиться с Россией без помощи США. Война Украины на средства ЕС быстро завершится выходом российской армии к западным границам, и переговоры заиграют другими красками.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил политолог-американист Малек Дудаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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