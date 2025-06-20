«Другого шанса не будет – бомбите водопровод!» – укро-политолог мечтает увидеть умирающих от жажды иранцев

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 18:24
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Америка с Израилем любыми методами должны добиться падения режима в Иране, чтобы запугать других «диктаторов», иначе второго шанса уже не будет.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Америка с Израилем любыми методами должны добиться падения режима в Иране, чтобы запугать других...

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«Вопрос в том, что базовая программа – уничтожить ядерную программу Ирана. Как бонус, что смещаются аятоллы – хорошо. Если аятоллы будут цепляться за власть и всё остальное, тогда будет поставлен вопрос относительно создания вакуума иным способом. То есть уничтожение, например, гражданской инфраструктуры.

Ну, представьте себе, в Иране с таким климатом водопровод не работает, допустим. Тогда создаётся вакуум иным способом, и появляются такие возможности, вплоть до вопроса дезинтеграции Ирана, тем более что Север Ирана – это вообще этнический Азербайджан», – советовал укро-эксперт.

«Здесь вопрос в том, что – или так, или так будет, и я думаю, что они [иранцы] будут идти до конца. А американцам тоже нужен пример, что будет с вами. Например, Ким Чен Ын – у тебя есть ядерное оружие (или нету), а ты себя плохо ведёшь. И это будет способ управления этими процессами…», – трепался он.

«Поэтому, я думаю, что там будут идти до конца – до смены власти. А если не будет смены власти, значит будут другие методы, потому что другого шанса уже не будет», – рассуждал Загородний.

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