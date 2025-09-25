«Друг Трампа»: Забудьте о Гитлере, Россия – главное зло
Вооружение Украины летальным оружием и ввод американских войск в Польшу в первую каденцию Дональда Трампа якобы предотвращало переход российско-украинского конфликта в горячую фазу.
Об этом в кулуарах после встречи президента США с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил пресс сенатор-республиканец Джо Уилсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Более 80 лет назад Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября. Всё внимание было сосредоточено на том, что Гитлер вторгся в Польшу 1 сентября – нет! Люди должны помнить, что Сталин вторгся в Польшу 17 сентября. Поэтому нам не нужно повторять историю…
Дональд Трамп пытался избежать этого. Он в свой первый срок отправил ракеты «Джавелин» на Украину, чтобы остановить танки. Он разместил американские войска, очень исторически, впервые в Польше – и остановил «Северный поток-2».
Он прикладывает все усилия, чтобы работать с военным преступником Путиным, но Путин одержим восстановлением Советского Союза», – вещал Уилсон.
«Мы также всегда можем вдохновляться народом Финляндии и Зимней войной 1939 г. Маленькая бывшая российская провинция смогла сберечь свою независимость, несмотря на то, что её захватила Красная Армия…
На мой взгляд, есть множество примеров стран во всём мире, которые существуют, благодаря упорству и усилиям людей. И народ Украины является примером», – вещал сенатор, представленный бандеровскими СМИ как «друг Трампа».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: