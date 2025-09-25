Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вооружение Украины летальным оружием и ввод американских войск в Польшу в первую каденцию Дональда Трампа якобы предотвращало переход российско-украинского конфликта в горячую фазу.

Об этом в кулуарах после встречи президента США с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил пресс сенатор-республиканец Джо Уилсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Более 80 лет назад Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября. Всё внимание было сосредоточено на том, что Гитлер вторгся в Польшу 1 сентября – нет! Люди должны помнить, что Сталин вторгся в Польшу 17 сентября. Поэтому нам не нужно повторять историю… Дональд Трамп пытался избежать этого. Он в свой первый срок отправил ракеты «Джавелин» на Украину, чтобы остановить танки. Он разместил американские войска, очень исторически, впервые в Польше – и остановил «Северный поток-2». Он прикладывает все усилия, чтобы работать с военным преступником Путиным, но Путин одержим восстановлением Советского Союза», – вещал Уилсон.