Дроны в Польше. Варшаву «на аркане» втягивают в войну с Россией

Инцидент с дронами в Польше мог быть подстроен Украиной с целью принудить Варшаву к участию в оккупационном контингенте «коалиции желающих».

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша чётко заявила, что никакого своего контингента в состав этой влажной «коалиции желающих» не пошлёт. В Киеве был шок, потому что подобный ответ ожидали от какой-то Испании или Кипра, а не от Польши. Польша вообще сейчас старается по возможности сосредоточиться на своих делах. А её Прибалтика, Скандинавия и Украина вытаскивают в общеевропейскую кашу. Поляки помнят, что Первая мировая война Польше особо ничего не принесла, жертвы были гигантскими. А Вторая мировая – вообще катастрофа», – сказал Межевич.