Дроны откошмарили Днепропетровск, баллистика – Кривой Рог

29.03.2025 13:51
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Российская армия не прекращает наносить удары по тыловым украинским объектам в крупных украинских городах, находящихся под контролем киевского режима.

Так, вчера вечером дроны атаковали Днепропетровск, где был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo, передает корресопндент «ПолитНавигатора».


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Координатор николаевских подпольщиков Сергей Лебедев в своем тг-канале утверждает, что в Bartolomeo останавливались «очень непростые» жильцы.

«Согласно информации Сопротивления, вчера у иностранных офицеров (граждан стран НАТО) проходило какое-то празднество. К ним в гости заглянули бандеровские военные, в том числе офицеры СБУ и ГУР МО. А потом в гости прилетела «Герань», подарив им вечный покой и быструю встречу с самим Бандерой.

Погибших – более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно – около десятка иностранцев», – пишет Лебедев.

А уже сегодня под удар попал родной город диктатора Владимира Зеленского Кривой Рог. Местные СМИ пишут, что имел место прилет баллистики.

«Снова атака на нашу область. Под ракетным ударом – Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем.Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально», – отчитался гауляйтер области Сергей Лысак.

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