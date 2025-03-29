Дроны откошмарили Днепропетровск, баллистика – Кривой Рог
Российская армия не прекращает наносить удары по тыловым украинским объектам в крупных украинских городах, находящихся под контролем киевского режима.
Так, вчера вечером дроны атаковали Днепропетровск, где был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo, передает корресопндент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Координатор николаевских подпольщиков Сергей Лебедев в своем тг-канале утверждает, что в Bartolomeo останавливались «очень непростые» жильцы.
«Согласно информации Сопротивления, вчера у иностранных офицеров (граждан стран НАТО) проходило какое-то празднество. К ним в гости заглянули бандеровские военные, в том числе офицеры СБУ и ГУР МО. А потом в гости прилетела «Герань», подарив им вечный покой и быструю встречу с самим Бандерой.
Погибших – более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно – около десятка иностранцев», – пишет Лебедев.
А уже сегодня под удар попал родной город диктатора Владимира Зеленского Кривой Рог. Местные СМИ пишут, что имел место прилет баллистики.
«Снова атака на нашу область. Под ракетным ударом – Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем.Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально», – отчитался гауляйтер области Сергей Лысак.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: