Дональд Трамп обязательно вернётся к теме «Томагавков», а пока Украине надо сосредотачивать силы на том, чтобы довести до ума ракеты «Фламинго».

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не уверен, что на этом всё закончилось. Трамп будет как можно дольше разыгрывать карту «Томагавков»… Что касается того, что Америке не хватает ракет – это такое, надо было что-то сказать. Почему он так сказал, мы ещё не знаем, но это мне даёт повод думать, что история с «Томагавками» не закончилась», – прокомментировал Криволап последние заявления Трампа.

Ведущие привели высказывание начальника ГУР Украины Буданова о том, что 99% ударов вглубь России наносится украинскими средствами.

«Может, нам тех «Томогавков» и не надо?», – спросила пропагандистка канала.