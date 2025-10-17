«Доведём до ума «Фламинго» – будут русским пострашнее «Томагавков» – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
17.10.2025 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 326
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Дональд Трамп обязательно вернётся к теме «Томагавков», а пока Украине надо сосредотачивать силы на том, чтобы довести до ума ракеты «Фламинго».

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп обязательно вернётся к теме «Томагавков», а пока Украине надо сосредотачивать силы на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не уверен, что на этом всё закончилось. Трамп будет как можно дольше разыгрывать карту «Томагавков»… Что касается того, что Америке не хватает ракет – это такое, надо было что-то сказать. Почему он так сказал, мы ещё не знаем, но это мне даёт повод думать, что история с «Томагавками» не закончилась», – прокомментировал Криволап последние заявления Трампа.

Ведущие привели высказывание начальника ГУР Украины Буданова о том, что 99% ударов вглубь России наносится украинскими средствами.

«Может, нам тех «Томогавков» и не надо?», – спросила пропагандистка канала.

«Буданов показывает, что Украина разработала средства поражения дальнего действия, которых ни у кого больше нет. Ну, у американцев есть «Томагавк». А у европейцев вообще, они были послушными мальчиками и разрабатывали всё своё вооружение в рамках договорённости о нераспространении ракетного вооружения. Дальше 500 км особо ничего не было.

И Украина показала, что есть другие средства поражения, но если говорить о появлении «Фламинго», то рано или поздно эта ракета будет доведена до ума, она будет работать по России, и это может быть для русских даже опаснее, чем «Томагавк», – ответил укро-эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить