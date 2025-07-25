Достали папку Натальи Поклонской? «Бензиновый король» Крыма отправлен в СИЗО

Михаил Рябов.  
25.07.2025 14:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Экономика


Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Сергея Бейма, владельца сети крымских автозаправок ТЭС.

О его задержании стало известно вчера. Выдвигалась версия, будто это связано с отказом нефтетрейдеров умерить аппетиты и идти на сотрудничество с властями, обещавшими сдержать рост цен на бензин, чего не произошло – в нынешнем году на крымских АЗС стоимость топлива повышалась уже восемь раз.

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Сергея Бейма, владельца сети крымских...

Однако, как следует из сообщения пресс-службы суда, Бейм фигурирует по делу о мошенничестве в особо крупном размере в статусе экс-главы компании «Черноморнефтегаз», занимавшейся добычей с шельфа Черного моря. Арестованный руководил структурой в 2014-15 годах.

Проработав несколько месяцев, Бейм был отстранен – проверки выявили нелегальную продажу неучтенного газового конденсата. Было возбуждено 4 уголовных дела.

Тогдашний крымский прокурор Наталья Поклонская упрекала МВД в отсутствии «наступательной позиции» и передала дела в Следственный комитет.

«Бывшим генеральным директором Сергеем Беймом был заключен договор на закупку топлива через подконтрольные ему автозаправочные станции. Таким образом, деньги просто перегонялись», – заявила тогда Поклонская.

Впрочем, Бейму тогда удалось избежать уголовного преследования и выйти «сухим из воды».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Бейм также избежал уголовного наказания, будучи виновником ДТП, в котором погиб человек. Тогда бизнесмен выплатил пострадавшей семье 17 миллионов рублей в качестве материальной компенсации.

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