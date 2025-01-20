«Достал уже всех и уничтожил всё» – Зеленский может лишиться власти в течение года
Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский всем настолько осточертел, что вряд ли продержится у власти дольше года.
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вряд ли Зеленский будет оставаться президентом Украины ещё более года. Я не люблю эти предсказания, гадания на кофейной гуще, всё непредсказуемо.
Но на сегодняшний день ситуация такова, что он достал уже всех. Он умудрился сделать то, чего, наверное, не смог бы сделать ни один самый изощрённый российский агент. Если, конечно же, господин Зеленский не является российским агентом», – печально иронизировала Панченко.
«Судите сами. Украина разрушена, украинской экономики не существует. Украина потеряла больше, чем 20 миллионов населения, которые выехали. Миллион или больше, мы не знаем, которые погибли. Украинская нация и дальнейшее ее существование вообще поставлено под вопрос.
Все пассионарные мужчины в земле. Кто это мог бы сделать? Только человек, который вряд ли заинтересован в интересах своей страны», – добавила она.
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