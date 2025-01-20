Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский всем настолько осточертел, что вряд ли продержится у власти дольше года.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли Зеленский будет оставаться президентом Украины ещё более года. Я не люблю эти предсказания, гадания на кофейной гуще, всё непредсказуемо.

Но на сегодняшний день ситуация такова, что он достал уже всех. Он умудрился сделать то, чего, наверное, не смог бы сделать ни один самый изощрённый российский агент. Если, конечно же, господин Зеленский не является российским агентом», – печально иронизировала Панченко.