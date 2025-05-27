Доскакались. Из-за протестов толковые сербские студенты переходят из государственных вузов в частные – или уезжают за рубеж

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Доцент юридического факультета Белградского университета Ваня Байович заявила, что всё большее количество студентов покидает государственные вузы из-за протестных блокад.

Видя это, некоторые факультеты возобновляют работу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам просто нужно начать преподавать или, по крайней мере, нам – профессорам, следует устроить забастовку, чтобы перенести сессию протестующим студентам, дабы учебный год мог продолжиться и, таким образом, дать возможность им продолжить учебу. У нас есть студенты, у которых осталось 1-2 экзамена до конца курса», – отметила доцент.

Байович обратила внимание коллег, увлекшихся протестами и потворством протестующим учащимся, на то, что «многие из наших студентов поступают в частные вузы, некоторые уезжают учиться за границу».

«Нам нужно это предотвратить! Я виню протестующих студентов, они совершили ошибку, потому что не дали нам провести сессию в установленные сроки», – отметила преподаватель.

При этом, видя негативную тенденцию ухода толковых учащихся, все большее количество блокировавших учебный процесс вузовских факультетов стали возвращаться к работе. В частности Академический и научный совет факультета машиностроения Белградского университета принял решение о начале регулярных занятий на факультете со 2 июня.

«Если по какой-либо причине вы не сможете присутствовать на занятиях, лекции и материалы будут доступны на веб-сайте факультета, как и прежде», — говорится в уведомлении о плате за обучение за зимний семестр 2024/25 учебного года.

Философский факультет Нишского университета 96 голосами «за» и «46» голосами «против» Научного совета также пришёл к решению о возобновлении занятий. При этом символично, что махровая прозападная либералка, ранее замешанная в коррупционных скандалах, декан факультета Наталия Йованович, выступавшая за продолжение «блокады», в ходе голосования осталась в меньшинстве.