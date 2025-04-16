«Дорога к окончанию войны идет через голодные глаза русских детей» – Портников

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Чтобы победить Россию, необходимо так обрушить ее экономику, чтобы наступил голод.

Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, многое там удешевилось, типа дронов, но ракеты по-прежнему стоят дорого. Для войны нужна экономика. Я не утверждаю, что экономика взяла и рухнула. В любом случае, любой удар по этой экономике – это и удар по ВПК…

Поэтому я очень надеюсь, что действия Трампа, которые мне не нравятся, с точки зрения экономической целесообразности и разумности, ускорит экономический крах России. Дорога к окончанию войны идёт через голодные глаза русских детей. Это будет значить, что война пришла к ним реально», – сказал Портников.