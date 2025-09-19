«Донбасс и даже Купянск – уже давно для Киева отрезанный ломоть» – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока линия фронта далеко от киевских кабинетов, потеря территорий и городов Юго-Востока будет поводом для Зе-властей сильнее закручивать гайки, но никак не подталкивать к компромиссам с Москвой.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В эфире обсуждали фразу Зеленского о том, что «в случае ухудшения ситуации на фронте, Украина будет вынуждена принимать сложные решения», и комментарии к ней украинцев, типа «куда уже сложнее» и т.д.

«Вы не туда думаете о сложных решениях. Это не о компромиссах речь вообще. Это об усилении мобилизации, о сокращении социальных выплат и повышении тарифов, это в другую сторону… Сама по себе война пока что не создаёт срочного политического давления. Она является фоном, фоном негативным. Но, условно говоря, бои даже где-то под Покровском, Константиновкой или Купянском не создают условий, при которых украинское правительство готово идти на компромиссы, им страшно необходимо идти на компромиссы – нет», – сказал Бортник.