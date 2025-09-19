«Донбасс и даже Купянск – уже давно для Киева отрезанный ломоть» – Бортник

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 181
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока линия фронта далеко от киевских кабинетов, потеря территорий и городов Юго-Востока будет поводом для Зе-властей сильнее закручивать гайки, но никак не подталкивать к компромиссам с Москвой.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока линия фронта далеко от киевских кабинетов, потеря территорий и городов Юго-Востока будет поводом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В эфире обсуждали фразу Зеленского о том, что «в случае ухудшения ситуации на фронте, Украина будет вынуждена принимать сложные решения», и комментарии к ней украинцев, типа «куда уже сложнее» и т.д.

«Вы не туда думаете о сложных решениях. Это не о компромиссах речь вообще. Это об усилении мобилизации, о сокращении социальных выплат и повышении  тарифов, это в другую сторону… Сама по себе война пока что не создаёт срочного политического давления.

Она является фоном, фоном негативным. Но, условно говоря, бои даже где-то под Покровском, Константиновкой или Купянском не создают условий, при которых украинское правительство готово идти на компромиссы, им страшно необходимо идти на компромиссы – нет», – сказал Бортник.

«Я прошу прощения у людей, которые жили в этих городах и населённых пунктах, но с точки зрения политики и оценки людей, сидящих в высоких кабинетах – это давно уже отрезанный ломоть… Падение Купянска и падение Покровска – это вероятные сценарии.

Это будет информационно неприятно, политически, Путин и Трамп получат аргументы давления на Украину. Но всё равно это далеко от каких-то ключевых, жизненных интересов Украины. Даже захват всего Донбасса», – добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить