Дональд Туск в Копенгагене: «Всё! Это война!»

Европа давно миновала послевоенную эпоху, прошла довоенную – и сейчас находится в центре самой настоящей войны.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Три года назад я сказал, что послевоенная эпоха закончилась, и мы вступили в довоенную эпоху. К сожалению, это не так, потому что мы находимся на войне, сегодня военное время. И для меня ваш урок, но также и то, что мы пережили в Польше в результате всех этих провокаций со стороны русских, означает то, что мы должны прекратить все эти иллюзии. Первая иллюзия была и есть в том, что войны нет. Некоторым из нас нравятся определения «полномасштабная агрессия», «инциденты» или «провокация» – нет, это война! Война нового типа, очень сложная, но это война», – вещал Туск, обращаясь к просроченному.