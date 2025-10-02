Дональд Туск в Копенгагене: «Всё! Это война!»

Константин Серпилин.  
02.10.2025 18:59
  (Мск) , Копенгаген
Европа давно миновала послевоенную эпоху, прошла довоенную – и сейчас находится в центре самой настоящей войны.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Три года назад я сказал, что послевоенная эпоха закончилась, и мы вступили в довоенную эпоху. К сожалению, это не так, потому что мы находимся на войне, сегодня военное время. И для меня ваш урок, но также и то, что мы пережили в Польше в результате всех этих провокаций со стороны русских, означает то, что мы должны прекратить все эти иллюзии.

Первая иллюзия была и есть в том, что войны нет. Некоторым из нас нравятся определения «полномасштабная агрессия», «инциденты» или «провокация» – нет, это война! Война нового типа, очень сложная, но это война», – вещал Туск, обращаясь к просроченному.

«Атака или провокация беспилотниками была самой зрелищной, когда речь шла о польской стороне. Но, на самом деле, мы каждый день сталкиваемся с подобными провокациями на нашей границе с Белоруссией. Вы знаете ситуацию, но это ерунда.

Война сейчас для нас не абстракция, потому что у нас на границе с Белоруссией более ста покушений в день, и это некоторые кинетические действия против наших солдат на нашей границе… с жертвами.

Сейчас у нас это повседневная рутина – постоянная конфронтация с белорусскими спецслужбами, и это вооружённая нелегальная миграция, действительно, хорошо организованная Путиным и Лукашенко. Это тоже своего рода война», – причитал поляк.

