Доходы от махинаций с электроэнергией на Украине скоро переплюнут прибыль наркокартелей

Украинский «Энергоатом» по маржинализации доходов приближается к торговле наркотиками.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, компания «Энергоатом» показывает баснословную прибыль в размере 560% в год, но эти деньги вымываются из бюджета страны.