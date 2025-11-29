Доходы от махинаций с электроэнергией на Украине скоро переплюнут прибыль наркокартелей

Игорь Шкапа.  
29.11.2025 08:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 229
 
Дзен, Коррупция, Украина, Энергетика


Украинский «Энергоатом» по маржинализации доходов приближается к торговле наркотиками.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский «Энергоатом» по маржинализации доходов приближается к торговле наркотиками. Об этом в эфире видеоблога...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам эксперта, компания «Энергоатом» показывает баснословную прибыль в размере 560% в год, но эти деньги вымываются из бюджета страны.

«Ну, ещё чуть-чуть, и мы приблизимся к маржинальности наркотиков, проституции или торговли людьми. Самый маржинальный бизнес – проституция, торговля людьми и наркобизнес. И будет четвёртый – электроэнергия в Украине», – сказал Попенко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить