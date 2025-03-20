Договорённости о запрете обмена ударами должны полностью исключать участие Украины – Сапоньков
Киев и дальше будет саботировать мирные инициативы США и обвинять Россию в срыве договоренностей, пока гарантиями их соблюдения не выступят Лондон и Вашингтон.
Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы будем пытаться договариваться непосредственно с киевским режимом, то всё будет заканчиваться в 100% случаев тем, что мы наблюдали накануне ночью, когда буквально через несколько часов после переговоров прилетело по нашему объекту инфраструктуры. Явно, что это был демонстративный жест, нацеленный на провокацию и на срыв каких-либо переговоров.
Поэтому договариваться надо с бенефициарами киевского режима, с выгодоприобретателями, а это британцы и американцы. Только если под их гарантии, чтобы они каким-то образом смогли убедить в первую очередь нас, что их слова чего-то стоят. Только в этом случае имеет смысл идти на какие-то ответные действия. Понятно, что сам киевский режим абсолютно не договороспособен и в данных условиях может вытворять всё, что угодно, без каких-либо последствий для себя», – отметил он.
Он напомнил, что прежде было несколько попыток ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, но все заканчивалось либо срывом, либо саботажем со стороны Киева.
«Уже были такие шутки среди экспертов, что обстрел энергетической украинской инфраструктуры проводился где-то раз в месяц, а то и реже. Поэтому от того, что мы на месяц сделаем паузу, практически ничего не поменяется.
Тогда как попытки ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры – нефтепроводам, НПЗ, нефтебазам, распределительным станциям, – со стороны Украины проводились достаточно часто и имели массовый характер.
Мы видели в новостях, что обломки БПЛА падали и приводили к возгоранию, какой-то ущерб они приносили. Поэтому идея о том, чтобы подписать перемирие в части атак по энергетической инфраструктуре не лишена логики и смысла», – заключил Сапоньков.
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