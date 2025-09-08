До Европы дошло, что Трамп собрался её «сожрать»

Максим Столяров.  
08.09.2025 17:53
  (Мск) , Москва
В Европе начинают понимать, что США будут удерживать мировые позиции за их счёт.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп будет Европу жрать дальше. У Европы нет потенциала, чтобы стать реальной силой. Чтобы возродить свой ВПК, Европе нужно лет пятнадцать. За это время всё решится без неё», – отметил Сивков.

Он подчеркнул, что поведение спецпосланника Трампа на «коалиции желающих» в Париже свидетельствует, что глубокий раскол между США и ЕС уже произошёл.

«Урсула фон дер Ляйен не очень мягко высказалась в отношении Трампа и Виткоффа. Это как раз говорит об углублении раскола между Европой и США. Европа поняла, что США хотят сдать Украину, а значит, и Европу.

Причём команда европейцев отлично поняла, что США решают задачу не только ликвидации политических элит, а ещё и нейтрализации значимого влияния на планету глобалистских старых элит. Трамп хочет ликвидировать власть глобалистов», – добавил он.

