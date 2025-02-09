«До Днепра не дойдёт пока что»: Даже в Верховной раде не верят в остановку наступления ВС РФ

Елена Острякова.  
09.02.2025 20:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Спецоперация, Украина


Российское наступление на Украине в этом году не остановится.

Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасноти и обороны Верховной рады депутат Сергей Рахманин заявил в интервью ютуб-каналу «Украинский свидетель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское наступление на Украине в этом году не остановится. Об этом член парламентского комитета...

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«Не похоже, что оно остановится. До города Днепра не дойдет пока что. Есть определенная цель, которую ставят перед собой враги, есть определенные возможности наши. И есть определенное время, когда, наверное, будет оперативная пауза. И потому, что сточится в определенной мере наступательный потенциал россиян — не настолько, чтобы остановиться, но настолько, чтобы вздохнуть и остановиться. У них есть проблемы…, но у них есть определенная цель и, скорее всего, до этой условной оперативной паузы они это задание выполнят», – сказал Рахманин.

Он считает, что до лета российская армия сможет занять полностью ЛНР и частично ДНР, но без Славянска и Краматорска.

«Мы говорим про перспективу в полгода. Я думаю, что в конце весны – начале лета будет оперативная пауза. Это будет связано со многими обстоятельствами и не только военными», – сказал Рахманин.

Он прогнозирует, что после оперативной паузы российское наступление продолжится.

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