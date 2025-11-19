«До 2022 года мы жили неправильно». 70% российских судов по-прежнему ремонтируют за границей

Елена Острякова.  
19.11.2025 10:17
  Москва
Просмотров: 142
 
Дзен, Россия, Экономика


70% российских гражданских судов по-прежнему ремонтируют на зарубежных верфях.

Об этом  первый зам гендиректора Объединенной судостроительной корпорации Андрей Бузинов заявил на парламентских слушаниях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бузинова, Россия способна сама строить военные корабли, но с точки зрения гражданского судостроения «есть еще вопросы по сырью и комплектующим».

 «С точки зрения гражданского судостроения в части технологического суверенитета ситуация другая. До 2022 года мы жили абсолютно неправильно. И сейчас мы с Минпомторгом ведем работу по созданию собственной компонентной базы», – сказал Бузинов.

По его словам, сейчас запущены 28 проектов по обеспечению отрасли комплектующими.

