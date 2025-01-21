Дни Зеленского сочтены. На Украине будет двоевластие – Соскин

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина больше не получит от США оружия и помощи, а Владимира Зеленского вынудят покинуть страну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина больше не получит от США оружия и помощи, а Владимира Зеленского вынудят покинуть страну....

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«Никакого оружия, ничего Украина не получит. Вопрос теперь только заключается в том, как быстро уберут Зеленского, все, больше никакого вопроса нет. То есть, для команды Трампа и, по сути, такую линию занимает Беннон, он очень серьёзная, конечно, фигура, колоссально серьезная, отсидел за Трампа в тюрьме, Трампа не сдал… Трамп к нему очень прислушивается, у него огромная сеть сторонников, конечно, и он сказал, что бойня в Украине может стать для Трампа Вьетнамской войной, то есть, что это очень опасно и чревато колоссальными, тяжелейшими последствиями.

Поэтому выскажу такую точку зрения: я считаю, что сейчас встанет вопрос, он уже поставлен Зеленскому, что он должен немедленно покинуть пост и страну, вместе со своей женой, ермаками и так далее. Зеленский этому не покорился, он пошел в беспредел…

Начнется колоссальное сопротивление. Я считаю, что мы идем к двоевластию. Будет сформировано сейчас временное правительство национального спасения, по моему мнению, и Трамп всячески этому будет содействовать, потому что у них нет другого варианта», – заявил Соскин.

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