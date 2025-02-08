Сегодня продолжим тему о нарастающем скепсисе украинцев по отношению к военным притязаниям Зе-хунты. Напомним, что подняли мы ее в связи с утверждениями некоторых социологических агентств (в частности, Института Гэллапа) о том, что от 50% до 62% населения «незалежной» не верят в возвращение к границам 1991 года, а уж тем более в расчленение России.

В предыдущих материалах рассказывалось о мнениях жителей центра и запада. Теперь переместимся на юго-восток. В знаковый город Днепр (Днепропетровск). Здесь еще задолго до СВО властями втемяшивался социуму постулат о «единой и неделимой неньке». В 2014-м, напомним, подельник Коломойского Филатов говорил, что «мразям» (Крыму и Донбассу) нужно давать любые обещания, «а вешать мы их будем потом». Заявлял, что готов присоединить Луганский и Донецкий регионы к своей области.

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Упыри Беня и Филатов

Такую политику «Боря-вешатель» проводил долгие годы. Повсеместно – в СМИ, подконтрольных пабликах, учебных заведениях и т.д. – насаждалась ненависть к «сепарам» и идея фикс «границ-91». А тем временем все основные отрасли народного хозяйства отдавались на откуп жидобандеровской мафии.

Близкие к ней социологи до сих пор твердят, что 90% украинцев верят в победу над Россией и возвращение к прежним кордонам. Но что стоит за сими реляциями?

«Ничего не стоит, – убежден коренной днепропетровец, бывший учитель Антон. – Да, в феврале 2022-го здесь хай против России поднялся вроде бы мощный. Но создан он был, в основном, усилиями мэра Филатова и его шайки. Ура-патриотическая пропаганда лилась из каждого водопроводного крана. Опять муссировали тему: оформите нам Донбасс, а мы уж постараемся его отобрать! Типа свою мафию подключим, Израиль и т.д. И уж они-то найдут возможность помочь, чтобы потом вся промышленность на них заработала. Как-то так. Конечно, прямо не говорилось, но подспудно такая линия проходила. На разных высоких заседаниях, и, насколько знаю, в «Меноре» – крупнейшем в мире еврейском деловом центре, построенном Коломойским. Эту линию умело пиарили через соцсети и СМИ, только без указания интересов мафии. Так поднимали «патриотический дух».

Антон остался без работы в 2018-м, когда Филатов объявил об увольнении трети работников школ и вузов за поддержку «сепаратистских настроений» и любовь к России. И все эти годы Антон ужасался тому, как из подрастающего поколения готовили фанатиков жидобандеровщины.

«Молодым втюхивали, что в случае войны мы легко вернем все, что потеряли, и дойдем до Дальнего Востока. Посему неудивительно, что в начале СВО был такой всплеск «победоносных» настроений. Многие, стар и млад, ринулись в тероборону, в карбаты. Шапкозакидательство такое. Но сейчас оно значительно пошло на убыль. Такие вещи, как удар «Орешника» по Южмашу, блэкауты, бомбежки, бесконечные «двухсотые» – боевой пыл охлаждают. Шила в мешке не утаишь, видно, как Россия жмет. Тут уже не до жиру, не до «границ-91». Быть бы живу… А еще тут, как и везде, важную роль играют зверства ТЦК и коррупция. Люди осознают, что их просто отправляют на убой за мафиозные интересы…».

Теперь дадим слово донбассовцу Петру, который с женой перебрался в Днепр из Бахмута.