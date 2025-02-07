Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский будет пытаться под любым предлогом затащить на территорию Украины «миротворческие» войска, даже китайские или индийские.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немецкий дипломат и экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в случае достижения перемирия между Москвой и Киевом на Украину может быть отправлен международный миротворческий контингент.

По его словам, обсуждаются два варианта ввода так называемых миротворцев. Первый – размещение от 50 до 100 тысяч военнослужащих на линии соприкосновения. В этом случае миротворцам понадобится международный мандат, а роль регуляторов, в том числе, должны будут взять на себя Индия и Китай.

И второй вариант – размещение западных сил численностью от 20 до 30 тысяч человек не на линии фронта, а в тылу Украины. Вообще, насколько реалистично вам кажется тот или другой вариант?», – спросил ведущий.