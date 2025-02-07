«Для России это недопустимо» – в Израиле уверены, что миротворцев на Украине не будет
Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский будет пытаться под любым предлогом затащить на территорию Украины «миротворческие» войска, даже китайские или индийские.
Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Немецкий дипломат и экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в случае достижения перемирия между Москвой и Киевом на Украину может быть отправлен международный миротворческий контингент.
По его словам, обсуждаются два варианта ввода так называемых миротворцев. Первый – размещение от 50 до 100 тысяч военнослужащих на линии соприкосновения. В этом случае миротворцам понадобится международный мандат, а роль регуляторов, в том числе, должны будут взять на себя Индия и Китай.
И второй вариант – размещение западных сил численностью от 20 до 30 тысяч человек не на линии фронта, а в тылу Украины. Вообще, насколько реалистично вам кажется тот или другой вариант?», – спросил ведущий.
Кедми подчеркнул, что Зеленский будет пытаться под любым предлогом затащить любые иностранные войска на территорию Украины.
«Один – глупость, а другой – дурость. Но Зеленскому все равно, под каким флагом какие войска ввести на территорию Украины, лишь бы ввести еще что-то, кроме украинской армии», – сказал он.
Однако экс-глава израильской спецслужбы уверен, что Россия этого не позволит.
«Вопрос – насколько это приемлемо для России. По логике событий, исходя из того как Россия определяет свои интересы, и по логике военных действий – это недопустимо.
Так что можно выдвигать любые теории. Можно сказать гениальную идею – а давайте покрасьте все танки и бронемашины Украины, обозначьте их другим цветом. Ну и что? На что это повлияет?», – резюмировал он.
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