Для кого-то УЕФА оказалась главнее Конституции: в РФС игнорируют обращения директора ФК «Севастополь»
Крымские и севастопольские футбольные команды по-прежнему вне Кубка России, и ответа от футбольных функционеров, когда они признают Крым российским, не поступало.
Об этом «Первому севастопольскому» сообщил гендиректор ФК «Севастополь» Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Политическая ситуация ложится на весь спорт нашей страны, и на нас в том числе. Конечно, нас это не устраивает. Мы обращались и не раз, и письменно, и устно. Ответов нет, мы и сами знаем ответ. Но хотели от наших руководителей получить письменный ответ – по какой причине мы находимся на обочине нашего профессионального футбола?
В Кубок России мы должны были зайти как граждане нашего государства по определению, на основании нашей Конституции. Почему этого не происходит? Вопрос, наверное, не ко мне. Мы обращаемся, обращались и будем обращаться, хотя по закону в 30-дневный срок организация должна дать письменный ответ на обращение граждан. Мы ответа ждём уже больше года точно», – подчеркнул он.
По словам гендиректора ФК «Севастополь», Российский футбольный союз является коллективным членом УЕФА, поэтому подчиняется ее требованиям и законам. Крымские футбольные клубы вынуждены «лавировать», как и спортсмены в других федерациях.
«Я не понимаю, когда наши спортсмены едут под каким-то нейтральным флагом, их устраивают какие-то требования, которые им предъявляют. Это моё личное мнение. Но я понимаю спортсменов – век спортсмена очень короткий и может закончиться в любой момент. Конечно, каждый хочет проявить себя на самом высоком уровне. Здесь очень сложная ситуация, надо смотреть с разных сторон и внимательно этот вопрос изучать», – заключил Чалый.
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