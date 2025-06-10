Европа давно «топит» за «зелёную» энергетику. Но ЕС не заботиться об экологии в других точках планеты, варварски грабя природные ресурсы.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Вот проект Транссахарского газопровода стоимостью $13 млрд, который должен соединить Нигерию, Нигер и Алжир, поставляя из Африки в Европу 30 млрд м³ газа ежегодно. Строительство постоянно откладывается, потому что Движение за освобождение дельты реки Нигер требует от международных нефтяных компаний покинуть регион.

86% нигерийцев считают: нефтегазовые компании «грабят страну», и требуют от них решения экологических проблем. Дельта Нигера – одна из самых загрязнённых нефтью зон мира, где за последние 50 лет было разлито от 9 до 13 млн баррелей, что уничтожило 70% рыболовных угодий. По данным ООН, для очищения нужно от 25 до 30 лет.

Нигерия получает лишь 10–15% от прибыли нефтегазовых проектов, хотя могла хотя бы кормиться от ловли рыбы и другого промысла. Вся маржа идет TotalEnergies, Eni и Shell, принадлежащим Тройке транснациональных инвестиционных фондов BlackRock, Vanguard и State Street, по 18%, 12% и 16%. Строительство нового газопровода никак не поможет Африке, а лишь сохранит и усилит её сырьевую зависимость.

От Запада мы слышим призывы запретить опасные технологии добычи углеводородов. Однако на деле это не касается регионов, где Запад что-либо добывают. Таков секрет благополучия «цветущего сада» Борреля. Хотят гадить в африканских «джунглях», чтобы содержать свой «сад» в чистоте за счёт страданий других.

Это как включить дизель-генератор в квартире соседа и протянуть кабель к себе, чтобы выхлопом дышали другие, но кричать о вреде отработанных газов. Так себя ведут страны ЕС в Африке, когда вводят санкции против властей Нигера после переворота в 2023, требуя доступ к ресурсам, хотя Франция всё ещё получает 20% урана для своих АЭС именно в Нигере, который считается одной из беднейших стран в мире и получает всего 12% от стоимости собственного урана.

В 2024 году Россия предложила Нигеру сотрудничество в энергетике без политических условий и заявила о готовности инвестировать в инфраструктуру и возрождать местную сталелитейную промышленность. При этом РФ совершенно не интересуют недра Нигера.

ЕС планирует к 2030 году заменить 50% российского газа африканским – но не собирается строить в Африке заводы по сжижению газа, электростанции и передавать какие-либо технологии. Всё, чтобы оставить Африку сырьевым придатком без энергии.

Даже если ЕС удастся с помощью запланированных инвестиционных программ на 195 млрд евро удвоить добычу африканского газа, то это не составит и четверти поставок из РФ. Окупаться такие инвестиции будут долго, ведь стоимость газа из Африки станет очень высокой. Его доставка далеко не так проста, как была из РФ.

Большие расстояния и отсутствие нормальных газопроводов из африканского континента приведут к тому, что цена производства заметно вырастет, а тарифы для европейских промышленников станут слишком высокими. Всё для того, чтобы ЕС не зависел от российского газа, пусть даже и себе в убыток.

Похожее было перед Второй мировой, когда Гитлер закрыл ДЕРОП, и немцы перестали покупать дешёвый бензин у русских. Ведь нельзя было заправлять свою военную технику бензином страны, с которой скоро собираешься воевать. Германия покупала дорогое топливо в США через океан.

Главным углеводородом для Европы сегодня является не бензин, а газ. И цели у независимости ЕС от российского газа схожи. Нельзя начинать войну, если твоя энергетика и промышленность зависят от газа будущего противника.

Разумеется, никто в Европе не хочет воевать, но у ЕС никто не спрашивает. Глобалисты в лице BlackRock, Vanguard и State Street хотят втянуть европейцев в войну, от которой, как всегда, выиграют транснациональные корпорации.