Для Белоруссии Польша стала опасней Украины

Олег Кравцов.  
24.01.2025 14:25
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Сюжет дня, Украина


Украина так заминировала белорусскую границу, что вторжение с этого направления практически нереально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский военно-политический аналитик Александр Тиханский.

Украина так заминировала белорусскую границу, что вторжение с этого направления практически нереально. Об этом,...

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Он сказал, что слухи о вторжении с территории Украины ходят с тех пор, как в Киеве был создан так называемый «полк Калиновского».

«Этому проекту нужно было найти свое место, и вот он его нашел в этих сценариях: то вторжение с Украины, то вторжение из Польши. На сегодняшний день ситуация на границе с Украиной даже спокойнее, чем с Польшей. Казалось бы, воюющее государство, но они так себя сами заминировали, что какие-то проходы, особенно по их сценарию с занятием населенного пункта, стали недоступны. Это нереально», – скзаал Тиханский «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что куда более Минск беспокоит Польша.

«Польшей. Дело в том, что они в своей русофобии доходят до крайностей. В данном случае даже со стороны официальных органов Польши просачивается информация о сценариях поддержки вариантов вторжения, в том числе с привлечением их вооруженных сил. Нам необходимо постоянно там отслеживать обстановку, так как при нынешнем политическом мышлении Польши реально уже все: у них ненависть застилает разум», – считает эксперт.

По его словам, помимо военного вторжения, готовятся  сценарии, связанные с предстоящими выборами, которые в ЕС не собираются признавать Но при этом аналитик считает, что расшатать ситуацию в его стране не удастся.

«Сейчас ни у кого нет шансов разболтать внутриполитическую ситуацию. Белорусское общество в 2020 году уже усвоило тяжелый урок», – утверждает Тиханский.

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