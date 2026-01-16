«Дёшево, мощно, эффективно»: русские «герани» уничтожают позиции ВСУ – украинец Чмут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массивные российские дроны, используемые для ударов по глубоким тылам, теперь активно применяются на линии боевого соприкосновения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире портала «Милитарный» заявил его руководитель, украинский военный аналитик и волонтер ВСУ Тарас Чмут.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим применение шахедов в тылу, видим пораженные объекты, чувствуем все на себе последствия. Но это не только шахедами, это в общем комплексные удары русских с применением баллистики, крылатых ракет и ударных дронов», – сказал эксперт.

Ведущая поинтересовалась, насколько активно используется тот тип дронов в прифронтовой зоне.