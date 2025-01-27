Диверсия Шредингера: на Балтике – четвертый случай повреждения подводных кабелей

Сергей Рыжов.  
27.01.2025 10:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, ЕС, Латвия, Политика, Происшествия, Скандал, Сюжет дня


На Балтике продолжается череда непонятных провокаций с антироссийским подтекстом: поврежден еще один оптоволоконный кабель, соединяющий по дну Балтийского моря Латвию и Швецию – по маршруту из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд.

С ноября прошлого года это уже четвертый случай повреждения подводных кабелей в этом регионе. Как утверждает журналистам премьер-министр Латвии Эвика Силиня, кабель был поврежден в результате внешнего воздействия.

На Балтике продолжается череда непонятных провокаций с антироссийским подтекстом: поврежден еще один оптоволоконный кабель,...

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«Мы установили, что ущерб, скорее всего, стал результатом внешнего воздействия и оно было значительным», — заявила она Delfi.

По словам главы латвийского правительства, в Риге готовились к подобному развитию событий и «организовали передачу данных по альтернативным маршрутам».

В публикации латвийского общественного ТВ также сказано, что в районе происшествия находился сухогруз Michalis San, который направляется в Россию.

Командующий латвийскими Морскими силами адмирал Марис Поленцс сообщил журналистам, что сразу после инцидента это судно было проверено.

«Никакой подозрительной активности на палубе или повреждений якоря мы не констатировали», — сказал Поленцс.

Несмотря на отсутствие явных доказательств, власти стран Прибалтики все равно подозревают, что кабели могли быть повреждены якорями российских судов.

Ранее на Западе, особенно в Финляндии, Польше и Британии, выражали подозрения, что к этому может быть причастна Россия и что такие действия являлись намеренными.

Однако американская газета Washington Post написала со ссылкой на оценки западных чиновников, что повреждения кабелей были серией случайных происшествий, а не намеренного саботажа.

Впрочем, это не помешало НАТО запустить миссию Baltic Sentry («Балтийский караул») по охране кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, фактически использовав ситуацию для увеличения своего военного присутствия в регионе.

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