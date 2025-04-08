«Дикобраз с проблемами»: что мешает воплощать планы Европы по милитаризации Украины

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Журнал The Economist напоминает о европейских планах превратить Украину в «стального дикобраза» у собственных границ.

«Перемирие между Россией и Украиной по-прежнему остаётся отдалённой перспективой, а прогресс Европы в создании «сил сдерживания», способных его поддержать, идёт медленно. Американская военная помощь сокращается и вскоре полностью иссякнет, если только Дональд Трамп не решит её возобновить — что маловероятно. Лучший способ гарантировать безопасность Украины, как считают её сторонники, — это обеспечить её максимально возможным вооружением, независимо от того, будет перемирие или нет», – отмечает издание.

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С этой целью Европейская комиссия 19 марта представила двухступенчатую «стратегию дикобраза» для Украины.

Во-первых, Европа будет закупать больше боеприпасов и вооружений от имени Украины, включая жизненно важные зенитные ракеты. Во-вторых, она усилит собственную оборонную промышленность Украины, называя это «наиболее эффективным и экономичным способом поддержки военных усилий Украины».

По данным журнала, идея принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас, которая сейчас занимает пост главного дипломата Европейского Союза. Она хочет удвоить объём военной помощи Украине в этом году — до 40 млрд евро.

Аргументы в пользу инвестиций в оборонную промышленность Украины журнал называет «весьма убедительными».

«Во времена СССР Украина была крупным производителем вооружений, но эта отрасль в значительной степени исчезла после обретения независимости в 1991 году. Тем не менее, к моменту начала войны три года назад, в стране уже была инженерная база и активно развивавшийся технологический сектор», – говорится в публикации.

«У Украины были фундаментальные основы: крепкий производственный сектор и множество инженерных школ и университетов, выпускники которых с высокоспециализированными знаниями перешли в оборонную сферу», — нахваливает свою страну Андрей Загороднюк, бывший министр обороны, возглавляющий Центр оборонных стратегий, аналитический центр в Киеве.

По его словам, если как на Западе закупка вооружений занимает годы, на Украине идея может превратиться в оружие всего за несколько месяцев.

Александр Камышин, курирующий оборонную промышленность в команде Владимира Зеленского, говорит, что в этом году военное производство составит около 15 млрд долларов, однако у сектора есть потенциал производить на 35 млрд. Единственным ограничением остаётся нехватка финансирования, с которой, как он надеется, помогут с Запада.

При этом, отмечает журнал, все еще неясно, какая доля потребностей ВСУ покрывается за счёт местного производства.

«В отчёте UIF говорится о 30%, но господин Загороднюк считает, что ближе к 50%. Что не вызывает сомнений — это то, что объёмы производства постоянно растут, несмотря на постоянные удары России по заводам. «Некоторые объекты были атакованы пять и более раз», — говорит Загороднюк. «Но они выживают». Заводы рассредоточены и раскинуты по разным территориям, что делает их устойчивыми к атакам», – говорится в статье.

Инновации сделали украинские технологии радиоэлектронной борьбы передовыми. Бывший чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге считает, что украинские системы уже превосходят как российские, так и западные аналоги.

Одним из последних успехов стала система глушения Lima, которая нарушает работу систем наведения российских планирующих бомб, наносивших серьёзный урон оборонительным позициям Украины.

Отмечается, что Украина планирует выпустить 5 миллионов дронов с видом от первого лица (FPV), которые доминируют на поле боя, по сравнению с 2 миллионами в прошлом году. Она также намерена произвести 30 000 более крупных дальнобойных дронов, способных наносить удары в глубине России.

Украина также испытывает собственные баллистические ракеты; они чрезвычайно быстрые и, следовательно, труднее перехватываются.

Ряд западных экспертов считают, что заявленные объёмы производства крупных ракет могут быть чрезмерно амбициозными.

Журнал отмечает и то, что Украина также наращивает выпуск традиционных вооружений. В прошлом году было направлено на фронт более 2,5 миллиона артиллерийских и миномётных снарядов, чему способствовали партнёрства с норвежской Nammo и франко-германской KNDS

Правда, добавляет The Economist, многие украинские миномётные снаряды имели серьёзные проблемы с качеством.

Ежемесячный выпуск самоходных гаубиц «Богдана», высоко оценённых специалистами и производимых украинским предприятием КЗВВ, вырос с шести до примерно двадцати. Это в три раза быстрее, чем французская Nexter производит более дорогие пушки CAESAR. При дополнительном европейском финансировании производство «Богдан» может быть удвоено.

Тем не менее, резюмирует журнал, в украинском производстве остаются серьёзные пробелы, что делает совместные предприятия с европейскими и американскими компаниями крайне важными.

Так, шасси для бронетехники, необходимой для перевозки войск на передовую, по-прежнему приходится импортировать. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall недавно открыл на Украине первый из двух заводов по производству боевых машин пехоты Lynx.

Ещё одной критической задачей является сокращение зависимости Украины от западных систем ПВО, особенно американских. Объём необходимых систем настолько огромен, что его нельзя покрыть импортом.

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Украина разрабатывает систему перехвата баллистических ракет. Совместное предприятие с французской компанией Thales, входящей в консорциум по производству системы ПВО SAMP-T, даст доступ к передовым радарам и оптико-электронным технологиям.

Кроме того, прямые европейские инвестиции в украинские оборонные компании осложняются коррупцией в правовой системе страны и её низким кредитным рейтингом. Поэтому инвестиции следует направлять в более динамичные частные компании, а не в государственные предприятия.

У украинских фирм также имеются проблемы с цепочками поставок. Бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье обеспокоен зависимостью Украины от китайских комплектующих для дронов. Европа, по его мнению, должна поставлять Украине «оптику, гироскопы, сенсоры и контроллеры полёта». Загороднюк считает, что Европа могла бы дать Украине преимущество перед Россией, передав ей современные станки, компоненты и программное обеспечение.

Самый быстрый способ передать технику в руки украинских военных — с этим в Европе почти все согласны — это «датская модель». Украина определяет приоритеты; Дания оплачивает; а датские эксперты оценивают поставщиков и контролируют выполнение заказа. В прошлом году датчане таким образом закупили 18 гаубиц «Богдана», которые сразу поступили в армию Украины. Затем последовало финансирование дальнобойных дронов и ракетных систем.

Финансирование включало 125 млн евро из государственного Фонда поддержки Украины, 20 млн от Швеции, 2,7 млн от Исландии и 390 млн — за счёт процентов от замороженных российских активов. 3 апреля Дания пообещала выделить ещё 264 млн евро. Украина надеется, что в этом году на инициативу удастся собрать не менее 1 млрд евро. По словам Камышина, уже «пять и более» европейских стран используют датскую модель.

Интересен финал материала в The Economist.