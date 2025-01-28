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Forbes пишет, что по мере обрушения фронта на Донбассе еще одна бригада ВСУ распадается по мере своего развертывания в осажденном Покровске.

«Уже второй раз за месяц распадается новообразованная бригада украинской армии, которая отправляется на передовую в одном из самых острых участков фронта», – говорится в публикации.

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«Эта новообразованная бригада не прошла необходимой боевой подготовки, — рассказал «Громадському ТВ» родственник военнослужащего 157-й механизированной бригады ВСУ, — но ее сразу же отправили в самые горячие районы, в том числе в осажденный город Покровск».

«Захват Покровска — одна из главных целей России. Его защита — одна из главных задач Украины. Учитывая его важность, многих наблюдателей шокирует тот факт, что украинская армия продолжает укреплять город недееспособными подразделениями, в том числе 155-й и 157-й механизированными бригадами», – отмечает издание.

Отмечается, что обе бригады ВСУ, о которых речь в статье, начали разваливаться еще до своего прибытия в Покровск.

«Ситуация в 157-й механизированной бригаде повторяет ситуацию в других бригадах 150-й серии», – отмечает Militaryland, проект, отслеживающий структуру украинских вооруженных сил.

157-я механизированная бригада ВСУ — одна из восьми бригад 150-й серии, в которую также входят 151-я, 153-я, 154-я, 155-я, 156-я, 158-я и 159-я механизированные бригады, которые были сформированы в 2023 или начале 2024 года и после длительного периода подготовки начали прибывать на фронт с конца прошлого года.

«Бригады большие, некоторые из них примерно в два раза превышают обычную численность украинских сухопутных бригад, составляющую 2 000 человек. Но они также хрупки: неопытные командиры, слишком мало современной бронетехники и низкий моральный дух, который часто приводит к высокому уровню дезертирства. Неудивительно, что по прибытии в Покровск 157-я механизированная бригада развалилась на части. Поступали сообщения о том, что бойцы бригады, взглянув на свои окопы, сразу же бросали позиции», – говорится в материале.

Старшие командиры почувствовали надвигающуюся катастрофу и начали отбирать роты и батальоны из бригады и направлять их в более опытные бригады, испытывавшие недостаток в людях, говорят конфиденты издания, знакомые с ситуацией на месте.

Но это лишь ускорило крах 157-й механизированной бригады. «У новой бригады нет шансов добиться должной координации, потому что ее разобрали на запчасти», – признает упомянутый выше Militaryland.

«Проблема в организационных и лидерских неудачах», — считает Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight в Украине. — Лидеры в Киеве, очевидно, стремились доказать своим иностранным союзникам, что у них все еще есть кадры и политическая воля для расширения украинской армии и поддержания борьбы с вторгшимися русскими».