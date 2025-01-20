Дезертирам техника не нужна – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 440
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинская власть должна не требовать постоянно новую западную технику, а наполнить бригады личным составом.

Об этом в эфире видеоблога Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна не требовать постоянно новую западную технику, а наполнить бригады личным составом....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вопрос не в количестве техники, которую нам предоставят. Да, нам часто давали технику, особенно в 22-м году, когда были сложные времена. Техника не всегда была качественной и многое, благодаря нашим ремонтникам, было приведено в нормальное состояние. Но в 23-м году мы имели примеры, когда техника, использовалась не совсем правильно в соответствии с тактикой применения этого оружия. Это наши западные партнеры тоже отслеживают.

И сейчас требовать технику, какое количества техники это во-первых? Во-вторых, способны ли мы на данном этапе. Техника нужна, здесь однозначно, но в первую очередь нужна она в действующих бригадах. Тех бригадах, у которых отличный боевой опыт, отличные боевые традиции.

И вливание этой техники так же, как с молодым пополнением, в смысле, что оно только что обучено, а не обязательно по возрасту, тогда это даст эффект. А если мы повторим пример 155-й бригады имени Анны Киевской, то ничего хорошего это не будет», – заявил Кривонос.

Напомним, 155-я бригада им. Анны Киевской обучалась во Франции и должна была стать элитой ВСУ. Ей передали современную западную технику и вооружение, но до фронта бригада так и не добралась, потому что ее бойцы дезертировали.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить