Дезертирам техника не нужна – украинский генерал

Украинская власть должна не требовать постоянно новую западную технику, а наполнить бригады личным составом.

Об этом в эфире видеоблога Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не в количестве техники, которую нам предоставят. Да, нам часто давали технику, особенно в 22-м году, когда были сложные времена. Техника не всегда была качественной и многое, благодаря нашим ремонтникам, было приведено в нормальное состояние. Но в 23-м году мы имели примеры, когда техника, использовалась не совсем правильно в соответствии с тактикой применения этого оружия. Это наши западные партнеры тоже отслеживают.

И сейчас требовать технику, какое количества техники это во-первых? Во-вторых, способны ли мы на данном этапе. Техника нужна, здесь однозначно, но в первую очередь нужна она в действующих бригадах. Тех бригадах, у которых отличный боевой опыт, отличные боевые традиции.

И вливание этой техники так же, как с молодым пополнением, в смысле, что оно только что обучено, а не обязательно по возрасту, тогда это даст эффект. А если мы повторим пример 155-й бригады имени Анны Киевской, то ничего хорошего это не будет», – заявил Кривонос.