Если украинские политики по наущению западных хозяев продолжит снижение возраста мобилизации, украинским женщинам придётся искать себе партнёров за границей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди гибнут, уезжают, прячутся, убегают из-за того, что в НАТО или не в НАТО? Даже через 15-20 лет? Это что, великая цель, ради которой надо жизнями и демографией рисковать, поколениями рисковать?

Мне попалась книжечка одного шведа по поводу послевоенной Германии. Он наблюдал 1945-46 годы – одни старики. Молодые – калеки, и дети. И его поразило то, что много женщин сидели где-то на вокзалах с пьяными неграми, либо где-то по барам и ресторанам сидели с американскими солдатами. А это среднее поколение было выбито.

Я не хочу, чтобы мы превращались в Западный Берлин 1945 года. Потому что поколение [18-летних] – это те, кто через десять лет будет ядром украинской нации», – сказал Карасев.