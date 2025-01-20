«Девушки будут отдыхать с пьяными неграми»: Карасев о будущем Украины
Если украинские политики по наущению западных хозяев продолжит снижение возраста мобилизации, украинским женщинам придётся искать себе партнёров за границей.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди гибнут, уезжают, прячутся, убегают из-за того, что в НАТО или не в НАТО? Даже через 15-20 лет? Это что, великая цель, ради которой надо жизнями и демографией рисковать, поколениями рисковать?
Мне попалась книжечка одного шведа по поводу послевоенной Германии. Он наблюдал 1945-46 годы – одни старики. Молодые – калеки, и дети. И его поразило то, что много женщин сидели где-то на вокзалах с пьяными неграми, либо где-то по барам и ресторанам сидели с американскими солдатами. А это среднее поколение было выбито.
Я не хочу, чтобы мы превращались в Западный Берлин 1945 года. Потому что поколение [18-летних] – это те, кто через десять лет будет ядром украинской нации», – сказал Карасев.
Он подчеркнул, что Британия не вела такой войны, как сейчас идёт на Украине, даже во время Второй мировой.
«И они ещё будут нам указывать. Мы знаем, что такое мобилизация, как это было в Великой Отечественной войне, и сейчас. Это не та война, чтобы класть людей. Тогда шла битва нацизма, это была большая битва. А сейчас что, вступление или невступление в НАТО. Но они сидят, разглагольствуют, но это совсем другая война», – подытожил политолог.
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