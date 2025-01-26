То, что удары украинскими дальнобойными дронами вглубь территорий РФ порой бывают очень чувствительными, демонстрирует отсутствие системного подхода к проблеме в целом.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас интересует противоядие или лекарство? Решение проблемы – это рождать по-новому систему гражданской обороны, жизнь заставляет людей создавать систему, которая защитит. Ведь пятидневный пожар в Энгельсе мог бы быть однодневным или даже часовым, если бы у нас была в порядке пожарная техника. Мы должны тратить не людей – руководителя расчёта, ещё одного пожарного, а пену. Важно превращать нашу Родину в системную страну, в технологичную страну, не в страну, которую когда петух в известное место клюёт, тогда и действует. И тогда всё будет нормально. …Когда доведём до ста процентов сбитых целей, тогда будем говорить – да, куда-то что-то сдвинулось. …

Когда наркотики везут из одной из стран в Россию, и их находят, только дурачок думает, что это нашли собаки. Подавляющий процент всего найденного запрещённого груза – он найден, благодаря оперативным действиям профилактическим. То есть это работает разведка, Что дешевле – пять дней тушить Энгельс, НПЗ, или заплатить за эту информацию заранее? И чтобы ещё деньги не украли, которые должны шпионам быть переданы»,– привёл аналогию Сладков.