Дешевле было купить информацию, чем пять дней тушить Энгельс – Сладков
То, что удары украинскими дальнобойными дронами вглубь территорий РФ порой бывают очень чувствительными, демонстрирует отсутствие системного подхода к проблеме в целом.
Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нас интересует противоядие или лекарство? Решение проблемы – это рождать по-новому систему гражданской обороны, жизнь заставляет людей создавать систему, которая защитит. Ведь пятидневный пожар в Энгельсе мог бы быть однодневным или даже часовым, если бы у нас была в порядке пожарная техника. Мы должны тратить не людей – руководителя расчёта, ещё одного пожарного, а пену. Важно превращать нашу Родину в системную страну, в технологичную страну, не в страну, которую когда петух в известное место клюёт, тогда и действует. И тогда всё будет нормально. …Когда доведём до ста процентов сбитых целей, тогда будем говорить – да, куда-то что-то сдвинулось. …
Когда наркотики везут из одной из стран в Россию, и их находят, только дурачок думает, что это нашли собаки. Подавляющий процент всего найденного запрещённого груза – он найден, благодаря оперативным действиям профилактическим. То есть это работает разведка, Что дешевле – пять дней тушить Энгельс, НПЗ, или заплатить за эту информацию заранее? И чтобы ещё деньги не украли, которые должны шпионам быть переданы»,– привёл аналогию Сладков.
«Должна работать система, дешевле же было купить эту информацию, выставить конкретно в каком-то месте, организовать два дополнительных сектора поражения воздушных целей. Я не могу в Нарышкина камень кидать в этой ситуации, значит, система какая-то не работает, а не то что там СВР, ГРУ или ФСБ что-то не то делают. А когда система работает – всё. Как в организме у нас. Почки откажут – всё, ты погиб. А мы как-то умудряемся без ног, без почек жить, ещё спрашиваем – а почему мы болеем?» – добавил военкор.
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