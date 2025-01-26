Дешевле было купить информацию, чем пять дней тушить Энгельс – Сладков

Максим Столяров.  
26.01.2025 21:14
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


То, что удары украинскими дальнобойными дронами вглубь территорий РФ порой бывают очень чувствительными, демонстрирует отсутствие системного подхода к проблеме в целом.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что удары украинскими дальнобойными дронами вглубь территорий РФ порой бывают очень чувствительными, демонстрирует...

«Нас интересует противоядие или лекарство? Решение проблемы – это рождать по-новому систему гражданской обороны, жизнь заставляет людей создавать систему, которая защитит. Ведь пятидневный пожар в Энгельсе мог бы быть однодневным или даже часовым, если бы у нас была в порядке пожарная техника. Мы должны тратить не людей – руководителя расчёта, ещё одного пожарного, а пену. Важно превращать нашу Родину в системную страну, в технологичную страну, не в страну, которую когда петух в известное место клюёт, тогда и действует. И тогда всё будет нормально. …Когда доведём до ста процентов сбитых целей, тогда будем говорить – да, куда-то что-то сдвинулось. …

Когда наркотики везут из одной из стран в Россию, и их находят, только дурачок думает, что это нашли собаки. Подавляющий процент всего найденного запрещённого груза – он найден, благодаря оперативным действиям профилактическим. То есть это работает разведка, Что дешевле – пять дней тушить Энгельс, НПЗ, или заплатить за эту информацию заранее? И чтобы ещё деньги не украли, которые должны шпионам быть переданы»,– привёл аналогию Сладков.

«Должна работать система, дешевле же было купить эту информацию, выставить конкретно в каком-то месте, организовать два дополнительных сектора поражения воздушных целей. Я не могу в Нарышкина камень кидать в этой ситуации, значит, система какая-то не работает, а не то что там СВР, ГРУ или ФСБ что-то не то делают. А когда система работает – всё. Как в организме у нас. Почки откажут – всё, ты погиб. А мы как-то умудряемся без ног, без почек жить, ещё спрашиваем – а почему мы болеем?» – добавил военкор.

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