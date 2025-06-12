Депутат Рады: Зеленский вынужденно растягивает фронт – и готовит свой последний «мясной прорыв»

Продвижение ВС РФ к Днепропетровску и на Сумщине может быть использовано Киевом для отчаянной попытки контратаковать в нескольких местах растянувшегося фронта.

Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии Александр Дубинский на канале бывшего «азовца» Игоря Мосийчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Зеленский пытается это повторить. Допуская россиян в Днепропетровск, он и противопоставить ничего не может, с одной стороны, подпуская россиян к Сумам (хотя, он тоже тут ничего не может противопоставить, резервов нет), они себе в голове держат идею о том, что растяжка фронта ещё на несколько сотен километров, из-за того, что русская армия ограничена на территории Украины, это позволит на растяжке нанести контрудары в нескольких местах. И, типа, повторить успех харьковской, херсонской, киевской операций 2022 года. Но, к сожалению, мне кажется, эта затея вынужденная. То есть это не потому, что это стратегическая задумка. За вами бежит медведь, у вас есть только дерево, и вариант только один – на него взбираться. Вот так и у Зеленского», – сказал Дубинский.