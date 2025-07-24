Депутат Рады: «Зеленский – красная тряпка и для Путина, и для Трампа»
То, что российская сторона настолько очевидно демонстрирует острое невосприятие просроченного Владимира Зеленского как президента и переговорную фигуру, ничем хорошим для Киева не закончится.
Об этом на канале «UkrLife» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое плохое – это то, что Путин отказывается встречаться с Зеленским. И на предложение встретиться с Зеленским мы не получили ответ, я так понимаю. Или получили отказ, но написали, что не получили ответ. Это говорит о том, что Путин не воспринимает Зеленского как президента Украины – и не будет садиться с ним за стол переговоров как президент с президентом. Это для нас плохо…
Россия выжидает, Америка выжидает, как будет складываться ситуация на фронте, и как будет складываться ситуация внутри страны. Потому что Зеленский является красной тряпкой не только для Путина, но и для Трампа.
Поскольку там личные обиды, ещё начиная с тех времён. И нам об этом, кстати, при личных встречах конгрессмены и сенаторы постоянно напоминают», – сокрушалась Скороход.
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