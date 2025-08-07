Депутат Рады: Увы, США уже не номер один – нам остаётся только наблюдать

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 277
 
Дзен, Дипломатия, Индия, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Позиция РФ, Китая и Индии наглядно показала, что грозная политика президента США Дональда Трампа – это во многом надутый пузырь.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сказать, что сейчас Трамп скажет России сделать так, и они побегут делать, или что Россия, Китай или Индия боятся санкций – мне кажется, они все очень ярко ответили на заявления Трампа.

Далее, мы прекрасно понимаем, что как ни крути, это не последние страны в мире, как минимум, одни из топ-10 стран, которые влияют на мировую экономику и мировые процессы», – посетовала укро-депутатка.

«Поэтому никто не будет давать Трампу быть диктатором условий игры. К сожалению, США на сегодняшний день не являются номером один. Идёт борьба за этот номер один, и как эта борьба закончится, мы увидим в результате», – рассуждала Скороход.

