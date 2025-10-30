Депутат Рады похвалил СССР, благодаря которому Украина ещё остается со светом
На территории Украины электростанции строились с большим запасом мощности, что позволяет им теперь справляться с последствиями ударов.
Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий поинтересовался, что будет, если русские окончательно добьют киевские электростанции.
Кучеренко ответил, что вывести из строя полностью такие мощные объекты, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, очень непросто.
«Посмотрите, это же город в городе. Инженеры и строители этой “плохой страны”, в которой я родился, строили на совесть с очень большим запасом прочности. Мы, видите ли, не можем проесть никак тот запас мощности», – сказал экс-министр.
По его словам, для Киева больших рисков длительных отключений он не видит.
«Гораздо рискованнее ситуация, безусловно, в Ахтырке, Сумах – приближенным к прифронтовым территория городов. Но о Киеве я бы не не пугал здесь», – успокаивал Кучеренко.
