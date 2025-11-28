Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада не может принять главный финансовый документ страны на 2026 год.

Об этом в эфире грантоедки Даны Яровой заявила депутат ВР, командир батальона «Госпитальеры» в составе сформированной из боевиков «Правого сектора» (запрещен в РФ) так называемой УДА – Яна Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, парламент до сих пор не может принять во втором чтении закон о бюджете страны на следующий год, поинтересовавшись, как обстоит дело с голосами.

«Для первого чтения голосов хватило, но на второе кардинально не хватает. Если бы голоса были, он бы был уже проголосован. Сейчас происходят какие-то коммуникации, торг, манипуляции, чтобы заставить какую-то часть депутатов проголосовать так, как нужно власти», – сказала правосечка.

Главной проблемой бюджета она считает «недофинансированность сектора обороны».