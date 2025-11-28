Депутат Рады: На оборону не хватает сотен миллиардов – бюджет под угрозой

Игорь Шкапа.  
28.11.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 110
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Верховная рада не может принять главный финансовый документ страны на 2026 год.

Об этом в эфире грантоедки Даны Яровой заявила депутат ВР, командир батальона «Госпитальеры» в составе сформированной из боевиков «Правого сектора» (запрещен в РФ) так называемой УДА – Яна Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада не может принять главный финансовый документ страны на 2026 год. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая заметила, парламент до сих пор не может принять во втором чтении закон о бюджете страны на следующий год, поинтересовавшись, как обстоит дело с голосами.

«Для первого чтения голосов хватило, но на второе кардинально не хватает. Если бы голоса были, он бы был уже проголосован. Сейчас происходят какие-то коммуникации, торг, манипуляции, чтобы заставить какую-то часть депутатов проголосовать так, как нужно власти», – сказала правосечка.

Главной проблемой бюджета она считает «недофинансированность сектора обороны».

«У нас не хватает несколько сотен миллиардов, и это просто колоссальные деньги. Я не понимаю, откуда они могут их взять. Сейчас нужно сделать все максимальное для антикоррупционной очистки нашей системы, потому что без этого нам денег просто не дадут», – сокрушается Зинкевич.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить