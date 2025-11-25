Депутат Рады: «Миндич – ничто, если сравнивать с хищениями в минобороны Украины»

25.11.2025 19:58
Экс-министр обороны, ныне секретарь СНБО Украины, замазанный в коррупции, не должен представлять страну на переговорах по мирному урегулированию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции за критику действий власти.

«Относительно Умерова… Я скептически отношусь к “человеку мира”, потому что человек имеет четыре паспорта. И я не знаю, к какой принадлежности он себя относит», – сказала Скороход.

Ведущая заметила, что появилась информация о планируемом вручении НАБУ подозрения Умерову за расхищение государственных средств, заметив, что не понимает о чем идет речь – деньгах США или украинских налогоплательщиках, учитывая, как минимум, американское гражданство этого топ-чиновника.

«Однозначно Умерову есть за что вручить подозрение. Нам не показали огромное количество «плёнок». Вот, показали там до одного процента, если не меньше. Поэтому я, расследуя в ТСК [временная следственная комиссия ВР] определённое злоупотребление, в том числе в закупках, могу вам с уверенностью сказать, что 100 миллионов Миндича – ничто по сравнению с миллиардами в минобороны», – подчеркнула Скороход.

Она добавила, что с ее участием вопрос расхищения средств в оборонной сфере обсуждался в конгрессе США. Тогда депутат в ответ на обвинения Украины в расхищении американской помощи предложила создать совместную комиссию, которая займется этим вопросом.

«И мы вместе могли сделать прекраснейший аудит и полностью изучить, как было, что было получено и как была использована вся помощь, которая была предоставлена Украине. Но, к сожалению, это предложение так и осталось предложением», – сокрушается Скороход.

