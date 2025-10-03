Депутат из Николаева: СВО началась не напрасно, Медведчук занимался имитацией

К моменту начала СВО украинская оппозиция превратилась в настолько декоративное образование, что не осталось никаких шансов с её помощью остановить обандеривание и враждебный к России курс Украины.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева от ОПЗЖ Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Оппозиция, чтобы выжить, могла принимать такие правила игры, где оппозиция по факту существует, может говорить какие-то вещи, но которые не задевают реальные интересы власти, не вскрывая договорняков, схем. А всего лишь общие слова – «земля народу», «мы должны быть дружными с Россией», «торговать, а не воевать» и т.д. Набор лозунгов хороший, но не приводит ни к чему. А реальных действий не должно было быть. Когда проходили выборы, например, в моём городе, кандидатом должен был быть не тот, кто победит от оппозиции (а он мог победить), а который бы не победил, но при этом ещё и за себя заплатил. А потому можно, может, в Москву отчёт отправить – смотрите, как власть не пустила нашего кандидата. И так по всем городам. Единственный, кого выбрали – мэр Кривого Рога, он реально оппозиционер, и настрой был. Он был убит у себя дома. Поэтому, может, наше партийное руководство специально не допускало никого для победы. Может, они понимали, что победа – чревата жизни победившему», – рассказал Невенчанный.

Он подчеркнул, что это не отменяет того факта, что оппозиция была максимально декоративной.