Депутат из Николаева: СВО началась не напрасно, Медведчук занимался имитацией
К моменту начала СВО украинская оппозиция превратилась в настолько декоративное образование, что не осталось никаких шансов с её помощью остановить обандеривание и враждебный к России курс Украины.
Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева от ОПЗЖ Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Оппозиция, чтобы выжить, могла принимать такие правила игры, где оппозиция по факту существует, может говорить какие-то вещи, но которые не задевают реальные интересы власти, не вскрывая договорняков, схем. А всего лишь общие слова – «земля народу», «мы должны быть дружными с Россией», «торговать, а не воевать» и т.д. Набор лозунгов хороший, но не приводит ни к чему. А реальных действий не должно было быть.
Когда проходили выборы, например, в моём городе, кандидатом должен был быть не тот, кто победит от оппозиции (а он мог победить), а который бы не победил, но при этом ещё и за себя заплатил. А потому можно, может, в Москву отчёт отправить – смотрите, как власть не пустила нашего кандидата. И так по всем городам.
Единственный, кого выбрали – мэр Кривого Рога, он реально оппозиционер, и настрой был. Он был убит у себя дома. Поэтому, может, наше партийное руководство специально не допускало никого для победы. Может, они понимали, что победа – чревата жизни победившему», – рассказал Невенчанный.
Он подчеркнул, что это не отменяет того факта, что оппозиция была максимально декоративной.
«Поэтому если кто-то говорит, что напрасно началась СВО, а я могу сказать, что – нет. Потому что единственной силой, которая могла бы изменить ситуацию – это действительно уже вооружённые силы.
Потому что чем дальше, тем более декорировалась оппозиция, это полностью было сплетение со всем, что нужно. И мы видим, что после начала СВО огромное количество людей приняло сторону Зеленского», – объяснил экс-депутат.
