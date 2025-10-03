Депутат из Николаева: СВО началась не напрасно, Медведчук занимался имитацией

Максим Столяров.  
03.10.2025 12:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1239
 
Дзен, Политика, Спецоперация, Украина


К моменту начала СВО украинская оппозиция превратилась в настолько декоративное образование, что не осталось никаких шансов с её помощью остановить обандеривание и враждебный к России курс Украины.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева от ОПЗЖ Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К моменту начала СВО украинская оппозиция превратилась в настолько декоративное образование, что не осталось...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Оппозиция, чтобы выжить, могла принимать такие правила игры, где оппозиция по факту существует, может говорить какие-то вещи, но которые не задевают реальные интересы власти, не вскрывая договорняков, схем. А всего лишь общие слова – «земля народу», «мы должны быть дружными с Россией», «торговать, а не воевать» и т.д. Набор лозунгов хороший, но не приводит ни к чему. А реальных действий не должно было быть.

Когда проходили выборы, например, в моём городе, кандидатом должен был быть не тот, кто победит от оппозиции (а он мог победить), а который бы не победил, но при этом ещё и за себя заплатил. А потому можно, может, в Москву отчёт отправить – смотрите, как власть не пустила нашего кандидата. И так по всем городам.

Единственный, кого выбрали – мэр Кривого Рога, он реально оппозиционер, и настрой был. Он был убит у себя дома. Поэтому, может, наше партийное руководство специально не допускало никого для победы. Может, они понимали, что победа – чревата жизни победившему», – рассказал Невенчанный.

Он подчеркнул, что это не отменяет того факта, что оппозиция была максимально декоративной.

«Поэтому если кто-то говорит, что напрасно началась СВО, а я могу сказать, что – нет. Потому что единственной силой, которая могла бы изменить ситуацию – это действительно уже вооружённые силы.

Потому что чем дальше, тем более декорировалась оппозиция, это полностью было сплетение со всем, что нужно. И мы видим, что после начала СВО огромное количество людей приняло сторону Зеленского», – объяснил экс-депутат.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить