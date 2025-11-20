Депутат: «Газпром» не может найти желающих работать, 60 тысяч вакансий!

Елена Острякова.  
20.11.2025 12:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 783
 
Дзен, Россия, Экономика


Дефицит рабочей силы в России затронул даже крупнейшие госкорпорации.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил в интервью ютуб-каналу «Телега Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я только что выступал на газовом форуме в Питере. Стоит «Газпром»,  плачет и говорит: у нас 60 тысяч вакансий, мы не знаем, где взять людей. «Газпром»! Раньше в работать в «Газпроме» было за честь. Потому там соцпакет, большие зарплаты и так далее. Сейчас они не могут найти людей», – сказал Матвейчев.

Он считает, что проблему дефицита нужно решать за счет зарубежной рабсилы, но исключив при этом нелегальную миграцию.

Депутат предлагает давать разрешения на въезд только по заявкам работодателей и отдавать приоритет молодым людям с высшим образованием. Бывшие соотечественники должны идти вне очереди, считает Матвейчев.

