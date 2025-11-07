Депутат Бундестага: Из-за Украины немцы платят на 70% больше за свет

Анатолий Лапин.  
07.11.2025 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1221
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Германия должна прекратить поставки оружия на Украину и отказаться от антироссийских санкций, потому что они больнее бьют по немецкой экономике, нежели по российским элитам.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила депутат Бундестага, один из либеров Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не должны поставлять оружие в зоны напряженности и должны разрешать войны именно дипломатией и переговорами, а не продолжать подливать бензин в огонь.

Потому что поставки оружия – это подливание бензина в огонь. Это не только проблема поставок оружия, но и проблема санкций. Тот, кто выступает за санкционную политику, которая, на мой взгляд, противоречит международному праву, тот является незаконным, тот незаконно вводит санкции против других государств…

И вы уже знаете из опыта войны в Ираке, из опыта с Кубой или Венесуэлой, что санкции всегда затрагивают население, а не элиты.

При санкционной политике в отношении России с энергетическими санкциями это касается большинства нашего населения. Мы подсчитали – 70,7% несут больше затрат на электроэнергию, чем до периода, предшествовавшего войне на Украине», – заявила Дагделен.

