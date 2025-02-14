«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

Зеленский отказался вести какие-либо переговоры с Россией, пока не договорится с Трампом о продолжении финансирования, а Путин не признает его президентом и лично не приедет на беседу.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если быть честным, США никогда не видели нас в НАТО. Они говорили об этом, но никогда не хотели нас в НАТО. Да, есть много конгрессменов и сенаторов, но на уровне лидера я никогда не слышал, что мы будем в НАТО. И это не вопрос к Трампу – это вопрос к политике США, что Украины не должно быть в НАТО. Но это не означает, что мы не сможем изменить эту политику. Мы не в НАТО, но у нас есть сильная армия, которая сможет укрепить НАТО везде. Я думаю, это в общих интересах – иметь Украину в НАТО», – сказал Зеленский.

«Какие альтернативы? Я не знаю. Если не будет НАТО, мы сделаем НАТО на Украине. Нам нужно усилить нашу армию, и вдвое увеличить количество солдат. Нам нужно более 200 бригад. У России 220 реальных бригад, и они увеличивают свой мобилизационный потенциал. А в Европе – 82 реальных бригады. У нас – 110. Даже вместе, у нас меньше сил, чем у российской армии. Значит, нам вместе нужно укреплять оборонный сектор, больше денег выделить Украине, наращивать военное производство и армию в Европе», – размечтался просроченный.