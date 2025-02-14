«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 21:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Зеленский отказался вести какие-либо переговоры с Россией, пока не договорится с Трампом о продолжении финансирования, а Путин не признает его президентом и лично не приедет на беседу.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский отказался вести какие-либо переговоры с Россией, пока не договорится с Трампом о продолжении...

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«Если быть честным, США никогда не видели нас в НАТО. Они говорили об этом, но никогда не хотели нас в НАТО. Да, есть много конгрессменов и сенаторов, но на уровне лидера я никогда не слышал, что мы будем в НАТО.

И это не вопрос к Трампу – это вопрос к политике США, что Украины не должно быть в НАТО.

Но это не означает, что мы не сможем изменить эту политику. Мы не в НАТО, но у нас есть сильная армия, которая сможет укрепить НАТО везде. Я думаю, это в общих интересах – иметь Украину в НАТО», – сказал Зеленский.

«Какие альтернативы? Я не знаю. Если не будет НАТО, мы сделаем НАТО на Украине. Нам нужно усилить нашу армию, и вдвое увеличить количество солдат. Нам нужно более 200 бригад.

У России 220 реальных бригад, и они увеличивают свой мобилизационный потенциал. А в Европе – 82 реальных бригады. У нас – 110. Даже вместе, у нас меньше сил, чем у российской армии.

Значит, нам вместе нужно укреплять оборонный сектор, больше денег выделить Украине, наращивать военное производство и армию в Европе», – размечтался просроченный.

«Я не буду встречаться с русскими. Не знаю, рады они этому или нет, но это не часть моих планов. Я встречусь только с одним русским – Путиным, и только после того, как у нас будет общий план с Трампом и Европой, мы сядем с Путиным – и остановим войну. Только в таком случае я готов встретиться», – подытожил криворожский клоун.

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