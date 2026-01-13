«Деньги льются рекой!»: Германия тратит на украинских беженцев 5 млрд евро в год

Елена Острякова.  
13.01.2026 19:21
  , Москва
Просмотров: 462
 
ФРГ в последние годы приняла 15 млн просителей убежища.

Об этом немецкий бизнесмен и экономист Андре Барендрегт заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы приняли 1,4 млн украинцев в Германии. Сейчас у нас 700 тыс украинцев, получающих гражданское пособие. Гражданское пособие обходится ФРГ в 5 млрд в год. Процесс трансформации, который должен был произойти в отношении просителей убежища, стоил 28 млрд евро», – сказал Барендрегт.

Кроме того, по его словам поддержка других составляет 30 млрд евро.

«Мы тратим деньги без разбора, они льются рекой!», – посетовал Барендрегт.

При этом Германия пережила рецессию в 2023 и 2024 годах, а в 2025 с трудом ее избежала.

