Деньги для Украины заканчиваются – сведения из Швейцарии

Европейским экономикам становится всё труднее находить средства для поддержания ВСУ.

Об этом в эфире «Вальдман-line» заявил основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой неделе МФВ и Банк развития сказали, что Украине деньги одалживать на коммерческих условиях больше невозможно », – обратил внимание эксперт.

Он скептически оценил обещания западных политиков поддерживать Украину финансово «так долго, как надо».

« Придут следующие – передоговорятся . И теперь всё, готовность заканчивается, международные организации говорят, что не могут коммерческие кредиты выдавать, французы тоже заявляют, что нет бюджета для этого», – перечислил Песке.

Пакеты финансирования, которые пока что изыскиваются для Украины сейчас – это, скорее, разовые акции.

«Даже министр финансов Норвегии Столтенберг, бывший генсек НАТО, который с Зеленским обнимался, теперь говорит, что никакого финансирования Украины гарантировать не могут.

А Норвегию пытались подвинуть – поделиться сверхприбылью за продажу газа Европе. Ещё летом обсуждали, сколько «Пэтриотов» закупят немцы с норвежцами – но так и не закупили. Это не в телевизоре говорить.

Украсть российские 140 миллиардов не получается, бельгийцы говорят, что никак не могут. В ЕС в какую страну не ткни – бюджеты все дефицитные. У нас пенсионные с медицинские системы уже за гранью коллапса, они финансируются из бюджета государства».