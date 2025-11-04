«Денег нет» – на Украине закроют школы и выбросят на улицу учителей
Чтобы сэкономить деньги на войну, украинское руководство должно закрыть часть школ и значительно сократить преподавательский состав.
Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политолог Юрием Романенко заявил бывший экономический советник Владимира Зеленского, украинский экономист Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В 23-м году, на второй год войны, у нас на 100 тысяч населения 910 учителей. А в 2013 году было 724 учителя на 100 тысяч населения. То есть мы сейчас в войне, у нас молодежи меньше, рождаемость меньше, а количество учителей у нас растет.
Так еще какими темпами, почти на 25% за 10 лет. При том, что количество детей, молодежи у нас резко уменьшилось. А в 91 году у нас вообще было 560 учителей на 100 тысяч населения.
Я не берусь оценивать качество знаний, но есть подозрение, что оно, как минимум, не очень сильно отличается. А по целом ряду направлений и ухудшается», – сказал Устенко.
«Я понимаю, что сократить учителей сейчас крайне сложно. Тем более – закрыть школу. Можно себе представить, насколько это проблемный вопрос.
Но в конце концов на этот вопрос надо дать ответ. Не лавировать, пытаясь понравиться своим избирателям. Ведь есть бюджетное ограничение. И вот у нас денег нет, а мы настолько вписались в старую модель, что продолжаем выделять финансирование на студентов в пединститутах.
Когда у тебя денег нет, а ты настолько вписался в ту старую модель и ничего не хочешь видеть вокруг себя, что ты продолжаешь выделять деньги на количество студентов в пединституте!», – возмущался экономист.
