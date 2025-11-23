«Денег для Украины не будет»: хапуга Трамп заблокировал изъятие российских активов Европой – Бортник

Игорь Шкапа.  
23.11.2025 18:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 877
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Финансы


Украина, скорее всего, не получит от ЕС того объема денег, который необходим для функционирования страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, скорее всего, не получит от ЕС того объема денег, который необходим для функционирования...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Некоторые из моих коллег европейских утверждают, что всё, с деньгами  закончено, и 7-8 декабря станет абсолютно понятно, что Украина денег не получит, ее ждет огромный финансовый разрыв. И это ключевая проблема для будущего Украины», – сказал Бортник.

Впрочем, он надеется на резервы Нацбанка и амортизацию экономики через девальвацию гривны, благодаря чему Украина сможет хоть как-то продержаться еще 6-9 месяцев.

Он напомнил, что, по данным Еврокомиссии, Украине нужно до апреля найти порядка 135 миллиардов евро на ближайшие два года. При этом вариант использования замороженных российских активов из-за позиции Бельгии фактически отпадает.

«Мирный план Трампа, 28 пунктов, добавили ещё больше изюминки к этому вопросу. Получается, что Трамп сам рассчитывает на эти деньги. Трамп сам предлагает, как использовать эти деньги.

И в такой ситуации Европе использовать замороженные российские активы по-другому – означает вступить в определённую контроверсию или конфронтацию с подходом Трампа, который, напомню, 100 миллиардов предлагает на восстановление Украины, а остальные деньги – на специальный российско-американский фонд. Вот такой вот неожиданный эффект этого мирного плана», – резюмировал Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить