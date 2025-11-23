«Денег для Украины не будет»: хапуга Трамп заблокировал изъятие российских активов Европой – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, скорее всего, не получит от ЕС того объема денег, который необходим для функционирования страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые из моих коллег европейских утверждают, что всё, с деньгами закончено, и 7-8 декабря станет абсолютно понятно, что Украина денег не получит, ее ждет огромный финансовый разрыв. И это ключевая проблема для будущего Украины», – сказал Бортник.

Впрочем, он надеется на резервы Нацбанка и амортизацию экономики через девальвацию гривны, благодаря чему Украина сможет хоть как-то продержаться еще 6-9 месяцев.

Он напомнил, что, по данным Еврокомиссии, Украине нужно до апреля найти порядка 135 миллиардов евро на ближайшие два года. При этом вариант использования замороженных российских активов из-за позиции Бельгии фактически отпадает.