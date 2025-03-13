Демократы США перебазировались в ЕС и продолжают провоцировать мировую войну – болгарский политик

Евросоюз стал «бастионом» проигравшей Дональду Трампу Демократической партии США.

Об этом на канале Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил в ходе эфира ведущий, создаётся впечатление, что американская избирательная кампания ещё не закончилась.

«Она действительно не закончилась. Потому что филиал «демоно-кратической партии», поверженной в США, перебазировался уже в Евросоюз. И Евросоюз – это бастион уже «демоно-кратической партии» США, и оттуда извергаются и производятся абсолютно те же действия.

В том числе, брожение в Сербии, брожение в Греции, брожение в моей родной Болгарии, брожение в Румынии. Я про Балканы, которые уже пылают. В Республике Сербской – Милорад Додик там.

То есть всё, как под копирку почти, повторяет сценарий Первой и частично начала Второй мировой войны», – прокомментировал Пасков.