Демократы США перебазировались в ЕС и продолжают провоцировать мировую войну – болгарский политик

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 18:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Евросоюз стал «бастионом» проигравшей Дональду Трампу Демократической партии США.

Об этом на канале Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз стал «бастионом» проигравшей Дональду Трампу Демократической партии США. Об этом на канале Politeka...

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Как отметил в ходе эфира ведущий, создаётся впечатление, что американская избирательная кампания ещё не закончилась.

«Она действительно не закончилась. Потому что филиал «демоно-кратической партии», поверженной в США, перебазировался уже в Евросоюз. И Евросоюз – это бастион уже «демоно-кратической партии» США, и оттуда извергаются и производятся абсолютно те же действия.

В том числе, брожение в Сербии, брожение в Греции, брожение в моей родной Болгарии, брожение в Румынии. Я про Балканы, которые уже пылают. В Республике Сербской – Милорад Додик там.

То есть всё, как под копирку почти, повторяет сценарий Первой и частично начала Второй мировой войны», – прокомментировал Пасков.

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