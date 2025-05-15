Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский собрал в Анкаре пресс-конференцию, чтобы пожаловаться на «несерьезный» уровень делегации, которую Россия прислала на мирные переговоры.

Однако никакой серьезной реакции у западной прессы, а тем более у Трампа, бред просроченного не вызвал.

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«После того, как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока что мы не видим среди присутствующих тех, кто реально принимает решения, хотя это было, хочу напомнить, предложение русских о прямых переговорах. Была поддержка президента Трампа лично, что лидеры должны встретиться. Тем не менее, несмотря на достаточно низкий уровень представительства российской делегации, но с уважением к президенту Трампу и высокому уровню делегации Турции, президенту Эрдогану, и все-таки желая попробовать достигнуть хотя бы первых шагов к деэскалации, а именно остановке огня, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех», – трепался Зеленский.

Сам он привез в Турцию министра иностранных дел, главу своего офиса, начальника генштаба, главу СБУ и представителей всех украинских разведок. Видимо, готовился демарш. Сейчас Зеленскому пришлось вызвать других людей из Киева. Их возглавит министр обороны Рустем Умеров, потому что он «свободно владеет русским языком».

Недопрезидент Украины пообещал, что новая делегация «будет конструктивной» и пожаловался, что теперь начальнику украинского генштаба «нечего делать». Украинская делегация останется в Турции до завтра «на всякий случай, если они, не дай бог, решат уехать». Зеленский настаивает на том, что остановка огня может обсуждаться только «на прямых переговорах лидеров».

Он также отказался говорить о том, каким видит «справедливый мир», но подчеркнул, что не признает за Россией ни один освобожденный ею регион. При этом Зеленский хочет от Запада, «чтобы была демонстрация давления на Россию, как минимум, в виде санкций».

«Переводя с языка криворожской политической культуры на русский – его заставили», – прокомментировал заявления Зеленского публицист Сергей Мардан в своем тгк.

«То, что сейчас происходит в Турции, это очевидное ломание комедии, которая ожидалась и которая еще раз демонстрирует, почему Россия отправила именно такой состав переговорной группы в Стамбул. Конечно, кокаиновому фюреру было бы удобней кривляться на фоне Путина или Лаврова, а так, его кривляния на фоне Костюкова и Мединского будут выглядеть еще более нелепо. В Кремле эту игру достаточно легко просчитали и сделали так, чтобы подчеркнуть никчемность его поездки в Турцию. Американцев российский подход вполне устроил», – считает военный эксперт Борис Рожин.

«Показательна реакция западной прессы на ту ситуацию, в которой оказался Зеленский, Там не стесняясь пишут, что президент Украины «остался в дураках», – указывает политолог Алексей Чеснаков.

«Зеленский, выступая в Анкаре с глупыми заявлениями, что, мол “не собирается гоняться за Путиным по всему миру”, показывает этому самому “всему миру”, что он тупой селюковский клоун. Ссыкливое ничтожество спрятался за спиной Шерхана Эрдогана, и, обращаясь к Трампу, тявкает, мол, Путин без уважения к тебе, Трампушка, ату его, ату. Впрочем, российская делегация спокойно подождет, глядя на этот детский сад. Наша задача предельно простая и понятная – либо возобновить переговорный процесс с той точки, на которой он был прерван украинцами по указанию из Лондона, либо дождаться, пока бандеровцы расчехлятся со своим ультиматумом “перемирие на 30 дней и так и быть, может, потом уже переговоры”, и разойтись, разводя руками, мол, сделали, что смогли…», – разъясняет его коллега Павел Данилин.

Депутат Госдумы Андрей Луговой уверен, что переговоры в Турции не остановят наступление российской армии.