«Делайте, как вам сказали» – гей-бандеровец расписал, как принудят Киев мобилизовать 18-летних

Тарас Стрельцов.  
17.01.2025 17:50
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Большая беда для Киева в том, что требование о снижении мобилизационного возраста – это консенсус уходящей и новой администрации Белого дома.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, известный своей гомосексуальной ориентацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая беда для Киева в том, что требование о снижении мобилизационного возраста – это...

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«Нам же сейчас говорят, что важным условием является стабилизация фронта. Это сказал конгрессмен Уолтц, номинированный Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности.

Он сказал: сначала вы должны остановить Россию, увеличить количество военнослужащих, уменьшить призывной возраст. Если вы хотите, чтобы кто-то шёл ва-банк, идите ва-банк сами. А после этого можно будет договориться.

Трамп об этом ничего не говорил, когда баллотировался. Оказывается, условием того, чтобы он договорился с Путиным, должно быть то, чтобы ВСУ остановили врага и не дали ему продвигаться дальше. А почему они тогда полгода блокировали нам помощь? Какого чёрта?! Всё это абсолютно непоследовательно…», – сокрушался укро-гей.

«Я вам говорю, то, что будут нам говорить. Меня убеждать [не надо] в том, что снижение призывного возраста не приведёт к [результату]. Ну, будут говорить [в нашей команде], ну и что?

Нам скажут: «Мы вам это предлагаем – вы не хотите этого делать? Вас интересуют электоральные мотивы, чтобы вас избрали на новый срок президентом? А нас это не интересует. Нас интересует, чтобы вы сделали то, что мы вам рекомендуем – чтобы мы новым солдатам, молодым пехотинцам, которые могут реально бороться, дали оружие».

Я верю, что они это будут говорить. Они уже начали. И посмотрите, это консенсус. Уолтц говорит практически то, что говорит действующий советник по нацбезопасности Салливан. Значит, никаких разночтений у американской элиты по этому поводу нет», – рассуждал пропагандист.

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