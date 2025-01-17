Большая беда для Киева в том, что требование о снижении мобилизационного возраста – это консенсус уходящей и новой администрации Белого дома.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, известный своей гомосексуальной ориентацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам же сейчас говорят, что важным условием является стабилизация фронта. Это сказал конгрессмен Уолтц, номинированный Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности. Он сказал: сначала вы должны остановить Россию, увеличить количество военнослужащих, уменьшить призывной возраст. Если вы хотите, чтобы кто-то шёл ва-банк, идите ва-банк сами. А после этого можно будет договориться. Трамп об этом ничего не говорил, когда баллотировался. Оказывается, условием того, чтобы он договорился с Путиным, должно быть то, чтобы ВСУ остановили врага и не дали ему продвигаться дальше. А почему они тогда полгода блокировали нам помощь? Какого чёрта?! Всё это абсолютно непоследовательно…», – сокрушался укро-гей.