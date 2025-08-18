«Деградируют с каждыми выборами»: Начался обратный отчёт ЕС и НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сильно деградировавшие ЕС и НАТО доживают последние годы. Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа настолько деградировала, что они вообще не понимают действительности. Сегодня их политика противоречит политике США. Они продолжают жить прошлым. Интеллектуальная и политическая элита в Европе деградирует с каждыми выборами, это видно невооружённым глазом», – сказал Кедми.