«Деградируют с каждыми выборами»: Начался обратный отчёт ЕС и НАТО
Сильно деградировавшие ЕС и НАТО доживают последние годы. Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европа настолько деградировала, что они вообще не понимают действительности. Сегодня их политика противоречит политике США. Они продолжают жить прошлым.
Интеллектуальная и политическая элита в Европе деградирует с каждыми выборами, это видно невооружённым глазом», – сказал Кедми.
«Речь о том, что США оставляют Европу один-на-один с Россией: хотите с ней конфликтовать – пожалуйста. Хотите оружия – мы вам продадим. США на любом конфликте привыкли наживаться, но они в этом не участвуют.
Начался обратный отчёт ЕС и НАТО, они американцам не нужны, они ничего им не добавляют. США готовы давать гарантии, но без НАТО отдельным странам», – добавил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: