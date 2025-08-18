«Деградируют с каждыми выборами»: Начался обратный отчёт ЕС и НАТО

Максим Столяров.  
18.08.2025 13:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 324
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, США, Украина


Сильно деградировавшие ЕС и НАТО доживают последние годы. Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа настолько деградировала, что они вообще не понимают действительности. Сегодня их политика противоречит политике США. Они продолжают жить прошлым.

Интеллектуальная и политическая элита в Европе деградирует с каждыми выборами, это видно невооружённым глазом», – сказал Кедми.

«Речь о том, что США оставляют Европу один-на-один с Россией: хотите с ней конфликтовать – пожалуйста. Хотите оружия – мы вам продадим. США на любом конфликте привыкли наживаться, но они в этом не участвуют.

Начался обратный отчёт ЕС и НАТО, они американцам не нужны, они ничего им не добавляют. США готовы давать гарантии, но без НАТО отдельным странам», – добавил выступающий.

