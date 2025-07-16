Дефицит личного состава перекрываем исключительно дронами и бусифицированными – комвзвода «Айдар»

Вадим Москаленко.  
16.07.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сейчас исходы битв решают дроны, и меньше всего останавливают русских демотивированные бригады ВСУ, которые находятся на позициях больше для обозначения линии фронта, чем для боя.

Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода запрещенного в РФ нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас исходы битв решают дроны, и меньше всего останавливают русских демотивированные бригады ВСУ, которые...

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«Когда была актуальна техника – танки и т.п., мы перекрывали дефицит техники людьми. Потом, когда нам начали поставлять технику, стали перекрывать дефицит людей техникой, «Бредли» использовали и т.д. Сейчас, когда техника не актуальна, а людей всё так же не хватает, мы перекрываем этот дефицит дронами.

У нас такое соотношение потерь с русскими, потому что они идут в штурмы, а наши сидят в обороне. И наши пехотинцы в очень редких случаях реально входят в контакт.

Сейчас у большинства бригад демотивирован личный состав. Если ты дроном русского не убил, то он продвинется. Потому что люди демотивированы и в большинстве случаев бороться не готовы. Я про наших говорю», – рассказал «Осман».

«Оно и понятно, потому что есть некоторые бригады запакованные бусифицированными людьми. Эти люди не будут, да их никто и не заставляет стоять до последнего. Все понимают, что люди стоят на позициях чисто для того, чтобы обозначать линию фронта, и всё. Иногда они отбиваются, основу выполняют сейчас дроны», – добавил Бунятов.

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