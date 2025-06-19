«Даже у Трампа купить – не вариант» – у Киева кончаются запасы оружия
Европейские производители не смогут заменить для Украины американское оружие и ракеты, которые могут кончиться уже этой осенью.
Об этом в ходе выступления в финансируемом США «Евразийском Центре» заявила американский политик Дебра Каган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И все понимают, что здесь [в Европе] нет никого, кто мог бы заменить ракеты для «Пэтриотов». Здесь нет никого, кто мог бы заменить перехватчики. Их производят только США. И хотя у Европы есть хорошие системы противовоздушной обороны, они недостаточно хороши.
Поэтому я думаю, что прежде чем мы начнем слишком радоваться этим победам, нужно помнить, что, конечно, хорошо, что вы можете провести операции, но вы должны быть в состоянии защитить свое население. Для этого вам нужна противовоздушная оборона и все, что с ней связано.
И у Украины запасы этого материала закончатся, возможно, уже этой осенью. И европейцы не смогут заменить это, потому что слишком сильно зависят от США», – сказала Каган.
Американский политик подчеркнула, что Европе и Украине стоит сосредоточиться на закупке американской военной техники.
«Так что президент Трамп заинтересован в продаже большего количества военной техники США, которая не будет работать, если страны не будут делать с ней то, что хотят. Они не будут ее покупать. Они будут покупать ее у Израиля, Кореи и других стран», – подытожила она.
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